Азербайджанский активист в Эстонии: Если буду избран в парламент, постараюсь, чтобы отношения между странами были теснее - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с молодежным азербайджанским активистом Эстонии, кандидатом на выборах в органы местного самоуправления от округа Ласнаме Орханом Октайном.

- Расскажите нашим читателям о себе. Как Вы оказались в Эстонии?

- Я родился в 1989 году в Зангиланском районе Азербайджана. Я пошел в детский сад, школу и университет в Таллине. Я окончил бакалавриат и магистратуру по международным отношениям Технического университета Таллина. После окончания бакалавриата, я отслужил 11 месяцев в армии и с 2012 по 2015 годы работал в МИД Эстонии. Сейчас занимаюсь предпринимательством.

- Вы выдвинули свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления. С какой программой Вы выдвинули свою кандидатуру?

- Вначале я бы хотел упростить бюрократические процессы. Позже я хотел бы обратить внимание на доведение до современных стандартов детских садов в Таллине, где их количество не такое большое.

- Имеются ли у Вас данные по количеству азербайджанцев, живущих в Эстонии? Имеется ли поддержка Вашей кандидатуре с их стороны?

- В настоящее время в Таллине живет более 1000 азербайджанцев, и, да, я думаю, что большинство из них меня поддерживает.

- Как Вы намерены способствовать укреплению эстонско-азербайджанских отношений?

- Так как это выборы в органы местного самоуправления, я не могу дать точной информации на этот счет. Но в 2019 году будут парламентские выборы и если я буду избран, буду стараться, чтобы отношения между Эстонией и Азербайджаном были теснее. Считаю, что такой развитой с технологической стороны стране как Эстонии было бы хорошо иметь отношения с Азербайджаном.

- Часто ли Вы бываете в Азербайджане? Какую поддержку Вы получаете от Азербайджана?

- Нет, я не живу в Азербайджане. Лишь из-за того, что моя супруга из Азербайджана, мы вместе едем туда в отпуск. Конечно, родные поддерживают меня морально.

- Как по-вашему, что объединяет Азербайджан и Эстонию?

- Обе страны впервые стали независимыми в 1918 году, потом были включены в состав СССР и обе вышли из его состава в 1991 году. Теперь же у обеих стран существуют отличные отношения.