Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении

Масштабная провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении минувшей ночью, вызвала возмущение азербайджанцев, проживающих в Турции. Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. В заявлении Федерации ту

Масштабная провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении минувшей ночью, вызвала возмущение азербайджанцев, проживающих в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении Федерации турецко-азербайджанских объединений говорится, что около 5 млн турок азербайджанского происхождения, проживающих в братской стране, и организации диаспоры находятся рядом с исторической родиной.

"Армения, совершившая геноцид и резню против азербайджанских тюрков в 1918 и 1992 годах и причинившая огромную боль нашей родине и народу, и ее покровители в мире должны знать, что мировая история неоднократно была свидетелем нашего восстания из пепла и наших побед. Особенно в этом веке Азербайджанское государство с его гражданами и географией является нашей сияющей звездой во главе с нашим уважаемым президентом Ильхамом Алиевым. Наши сердца и молитвы с народом и Вооруженными силами Азербайджана!" - говорится в заявлении.