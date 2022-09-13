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Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении

Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении Масштабная провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении минувшей ночью, вызвала возмущение азербайджанцев, проживающих в Турции. Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. В заявлении Федерации ту
Диаспора
13 сентября 2022 г. 17:37
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении

Масштабная провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении минувшей ночью, вызвала возмущение азербайджанцев, проживающих в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении Федерации турецко-азербайджанских объединений говорится, что около 5 млн турок азербайджанского происхождения, проживающих в братской стране, и организации диаспоры находятся рядом с исторической родиной.

"Армения, совершившая геноцид и резню против азербайджанских тюрков в 1918 и 1992 годах и причинившая огромную боль нашей родине и народу, и ее покровители в мире должны знать, что мировая история неоднократно была свидетелем нашего восстания из пепла и наших побед. Особенно в этом веке Азербайджанское государство с его гражданами и географией является нашей сияющей звездой во главе с нашим уважаемым президентом Ильхамом Алиевым. Наши сердца и молитвы с народом и Вооруженными силами Азербайджана!" - говорится в заявлении.

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