Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением о ситуации вокруг Лачынской дороги

Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг дороги Лачын-Шуша-Ханкенди.

Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг дороги Лачын-Шуша-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В документе подчеркивается, что заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич от 28 июля 2023 года по вопросу снабжения армянского населения Карабахского региона Азербайджана вызвало большое удивление и сожаление.

"Это заявление противоречит целям и принципам, изложенным в Уставе Совета, Европейской конвенции о правах человека и Всеобщей декларации прав человека.

Азербайджанские диаспорские организации заявляют, что высказывания о якобы блокаде и гуманитарной катастрофе армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, являются очередной клеветой и вздором, к которым Армения прибегла, чтобы ввести в заблуждение международное общественное мнение. Так, в 2020 году, вскоре после Второй Карабахской войны, длившейся 44 дня и завершившейся исторической победой Азербайджана, официальный Баку, несмотря на 30-летнюю оккупацию и трудности, выступил с предложением о базовых принципах и мирном договоре по нормализации отношений между двумя странами на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности, суверенитета и границ друг друга. Несмотря на то, что армянская сторона долгое время не реагировала на эти мирные инициативы и под разными предлогами замедляла процесс, азербайджанская сторона проявила решимость и продолжила усилия доброй воли по продвижению инициатив в направлении мирного договора, делимитации границ и открытия коммуникаций. Власти Азербайджана предприняли последовательные шаги в направлении диалога с местными армянскими жителями Карабахского региона, в короткие сроки было завершено строительство новой Лачынской дороги и она была сдана в эксплуатацию.

Армянская сторона же, напротив, выступив с таким необоснованным предложением, как "обеспечение прав и безопасности карабахских армян посредством переговоров между Баку и Ханкенди в рамках международного механизма", препятствовала контактам между Азербайджаном и местными армянскими жителями, фактически продолжила территориальные претензии к нашей стране под другим названием. В то же время, вопреки трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, Армения не вывела свои воинские формирования с территории Азербайджана, а вместо того, чтобы представить карты минных полей официальному Баку, продолжила минирование азербайджанских территорий, в результате чего с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца, в том числе два журналиста.

В целях контроля своих границ и предотвращения незаконных действий Армении Азербайджан установил на своих суверенных территориях пограничный пункт пропуска "Лачын". Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил проход через ППП "Лачын" армянских жителей, Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона распространила ложные заявления о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе с целью продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана. В то же время, 15 июня были обстреляны азербайджанские пограничники, предпринята попытка контрабанды, а 26 июля на территорию Азербайджана без согласования были отправлены грузовики.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, который также поддержали Европейский союз и МККК, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения нужд армянских жителей, отказ армянской стороны от этих предложений и блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах еще раз показали, что претензии Армении по поводу гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляцией.

Азербайджанские диаспорские организации заявляют, что целью Армении является привлечение в регион третьих сторон, расширение географии напряженности и срыв мирного процесса. Ответственность за все эти провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которые продолжают незаконное военное присутствие на азербайджанских территориях, поощряют сепаратизм и препятствуют усилиям по реинтеграции. В то же время, требуем от ряда стран и международных организаций, закрывающих глаза на страдания около миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении и оккупированных территорий Азербайджана в конце 1980-х-начале 1990-х годов, геноцид, совершенный Арменией 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, удержание азербайджанских территорий под оккупацией в течение 30 лет, блокаду Нахчыванской АР на протяжении 32 лет, на присутствие в последние три года Вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях, препятствование Арменией открытию коммуникаций, уважать суверенитет и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец политике двойных стандартов", - говорится в заявлении.