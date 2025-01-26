Азербайджанская студентка Университета Джорджа Вашингтона: Во всех начинаниях мною движет любовь к Родине

В 2024 году в местных СМИ было опубликовано множество новостей о достижениях нашей соотечественницы Гюльнур Агакишиевой, которая поступила с правом на стипендию сразу в пять престижных вузов США. Еще тогда сообщалось о ее достижениях как на внутренних, та

В 2024 году в местных СМИ было опубликовано множество новостей о достижениях нашей соотечественницы Гюльнур Агакишиевой, которая поступила с правом на стипендию сразу в пять престижных вузов США. Еще тогда сообщалось о ее достижениях как на внутренних, так и на международных олимпиадах.

В настоящее время Г.Агакишиева учится в Университете Джорджа Вашингтона по специальности "Международные отношения". В беседе с корреспондентом американского бюро Report она рассказала о своем пути к успеху, проблемах, с которыми она сталкивалась на этом пути, и дала советы молодым людям, планирующим продолжить учебу в США.

- Гюльнур, как получилось, что вы решили учиться в США?

- Я училась в разных школах Баку, с отличием окончила среднюю школу №1. Мои родители имеют большие заслуги в моих достижениях. Они всегда говорили, что если стараться, то обязательно достигну своего. Учеба в США была не просто моей детской мечтой, но и главной целью. Я целенаправленно шла к этому. С раннего возраста меня интересовали политика, дипломатия, позиция нашей страны на международной арене. Именно эта мечта привела меня из Азербайджана в США, вот уже четыре месяца я продолжаю учебу здесь. Помимо Университета Джорджа Вашингтона, меня приняли в еще три американских и два канадских вуза.

- Что значит быть студентом в США? Что делает образование в этой стране особенным?

- Система образования в США несколько отличается от нашей. Если в Азербайджане мы поступаем в университеты, сдав централизованный экзамен, то в США это комплекс экзаменов. Сначала мы сдаем такие экзамены как SAT, TOEFL и IELTS в соответствии с международными стандартами, затем демонстрируем навыки академического письма, которые требуют университеты. В этих академических эссе отражается информация о нас самих, наших занятиях, навыках, интересах и социальной жизни. Вуз определяет наш профиль и сопоставляет его со своим студенческим профилем. Здесь учебные заведения дают студентам возможность выбрать специальность позже, на втором году обучения. Первый год университета - это время, отведенное для определения специальности.

Инклюзивность - один из важнейших нюансов. Потому что такой город как Вашингтон - это место, где собираются студенты из разных стран и штатов, ведут культурный диалог друг с другом. Поскольку я нахожусь в столице, я чувствую, что время здесь течет быстрее. Все куда-то спешат и чем-то заняты. Все студенты, помимо учебы, работают в различных программах. Здесь социальная жизнь более развита по сравнению с другими штатами. Кроме того, Вашингтон является политическим центром, здесь также находится посольство Азербайджана в США.

- Что вы посоветуете молодым людям из Азербайджана, которые мечтают получить образование в США?

- Индивидуальный подход составляет основу высших учебных заведений в США. Поэтому каждый должен учитывать этот показатель и заранее определить свои желания и стремления. Я думаю, что начиная с 7-8 класса ученик должен знать, где и по какой специальности он будет продолжать обучение. В этом процессе общение со студентами, обучающимися в США, и следование их пути приведет к более легкому и правильному результату. Учеба в США - довольно сложный и запутанный процесс. Я делаю все возможное, чтобы поддержать учеников на этом пути.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в США?

- Самое сложное - начало пути. Главное - сфокусироваться на цели. Нужно преодолевать препятствия, стоящие на пути к достижению цели. По сравнению с прошлыми годами, сейчас получение образования за границей стало более доступным. Самая большая трудность заключается в подаче заявления на обучение в стране с совершенно другой культурой, находясь очень далеко от США. Вы обязательно должны быть осведомлены об этой культуре. Это довольно утомительный и сложный этап, не только с точки зрения времени, но и для успешного завершения этого процесса должно быть достаточно желания.

Что касается трудностей, с которыми я сталкиваюсь, это довольно специфический вопрос. Мой опыт, разумеется, отличается от опыта других студентов. Я очень привязана к Родине. Поэтому я очень скучаю по Азербайджану. Фактор, определяющий направление моей деятельности здесь - это любовь к Родине и чувство патриотизма. Я стараюсь быть активной в Ассоциации азербайджанских студентов университета. Я работаю в таких областях, как организация мероприятий, связанных с Азербайджаном, и реализация определенных проектов. Я считаю, что важно использовать все знания и навыки, чтобы достойно представлять Родину. Мы усердно работаем вместе с другими азербайджанскими студентами. Надеюсь, что в будущем наша деятельность расширится, и мы создадим сеть с азербайджанскими студентами, обучающимися в других штатах. Потому что наша сила в единстве.

- Каковы направления деятельности Ассоциации азербайджанских студентов, которую вы представляете?

- Я — вице-президент по внешним связям Ассоциации азербайджанских студентов при Университете Джорджа Вашингтона. Основная цель нашей ассоциации - продвигать культуру Азербайджана, знакомить американцев с его историей, искусством, кухней и устанавливать межкультурный диалог. В этих рамках мы тесно сотрудничаем с ассоциациями студентов из разных стран, проводим мероприятия и встречи. В них принимают участие сотни гостей из разных стран мира.

- Как американцы воспринимают Азербайджан?

- У Азербайджана очень позитивный имидж в США. Нас больше всего знают по международным мероприятиям, которые мы принимаем, таким как Формула 1 и COP29. Есть люди, которые знают о Баку, у меня было несколько диалогов с такими людьми. Их очень интересует история Азербайджана, я неоднократно проводила небольшие семинары об этом для своих друзей. Больше всего их интересует то, как наша страна объединяет множество культур и проявляет толерантность. Они также очень любят азербайджанскую кухню. В Вашингтоне есть несколько мест, где представлена кухня нашей страны, и они часто их посещают.

- Каковы ваши карьерные планы? Думаете ли вы остаться в США или вернуться в Азербайджан?

- Я учусь по самой престижной стипендиальной программе правительства США для иностранных студентов. По этой программе у меня есть возможность окончить университет за 5 лет. Я планирую завершить здесь обучение на уровне бакалавриата и магистратуры, а затем вернуться в Азербайджан. Хочу стать достойной гражданкой своей страны, применяя знания и навыки, полученные в США. В настоящее время Азербайджан проводит крайне успешную внешнюю политику, и я намерена развиваться как дипломат и стать частью этой политики. Я горжусь, что достойно представляю свою страну в США.