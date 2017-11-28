Азербайджанская семья не может найти средства на лечение впавшей в кому дочери в России

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская семья в Новосибирске не может найти деньги на лечение 13-летней Айтадж, которая впала в кому, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Айтадж привезла ее мать в новосибирскую Клинику Мешалкина из Азербайджана в октябре на проведение повторной платной операции. В ходе стационарного лечения у ребенка обнаружили жидкость в легких, которую срочно откачали, однако девочка впала в кому.

Местные врачи советуют перевести ребенка в другую больницу, однако оформление бумаг займет 70 дней и все это время за нахождение в реанимации придется платить по 34 тыс. рублей (580 долларов США) в день.

Дядя девочки Рашад Гусейнов заявил, что уже отдал 720 тыс. рублей (13,3 тыс. долларов) за 18 дней.

"Все, что мог... Уже в долги залез... Всё уже отдали... 70 дней – если каждый день по 34 тыс. платить, то это почти три миллиона… Я думаю, что мне делать? Я просто в отчаянии и в шоке. Где я возьму такие деньги?", - отметил он.

Отмечается, что 34 тыс. рублей в день - это официальная плата за пребывание в реанимации клиники, которая одинакова для всех - для российских и иностранных граждан.

Специалисты по медицинскому праву называют ситуацию патовой.

Отмечается, что Р. Гусейнов решил искать выход самостоятельно и обошел все больницы. В одной из них готовы взять девочку за меньшие деньги, но только если осмотр подтвердит, что она транспортабельна.

В свою очередь официальные представители Клиники Мешалкина отметили, что в спорной ситуации федеральный центр обращается к благотворительным организациям, в случае же с иностранными гражданами, последние могут обратить в подобные фонды своего государства.