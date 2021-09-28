Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины

Пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Исмаилова – исполнитель и педагог, хорошо известный и у нас, и в Германии, где она живет уже почти три десятка лет. Но и не только в этих странах. Она концертирует по всему миру, особенно по Европе, явл

Пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Исмаилова – исполнитель и педагог, хорошо известный и у нас, и в Германии, где она живет уже почти три десятка лет. Она концертирует по всей Европе и миру, являлась стипендианткой фонда Вагнера. В интервью Report.az она рассказала о том, чем занимается сегодня, о чувствах, переполняющих ее, как и всех наших соотечественников, в связи с освобождением оккупированных армянами азербайджанских земель, и о том, в чем она видит сегодня долг каждого азербайджанца, живущего за рубежом.

- Вы известная пианистка, педагог, и, хотя уже много лет живете в Германии, связь с родиной не теряете. Вы всегда поддерживали и поддерживаете своими выступления все мероприятия, проводимые нашими диаспорскими организациями в Европе. Люди искусства нередко далеки от политики, а вот вы…

- Я думаю, что представлять интересы своей родины, живя за рубежом, - это не политика, это порыв сердца. Иначе и невозможно. Это необходимость души разделять со своей родиной, которую ты любишь искренне, ее радости, заботы и успехи. И рассказывать другим людям обо всех аспектах ее жизни и истории, о ее ценностях - традиционных и современных. Поэтому, когда я выступаю в поддержку позиции моей родины или рассказываю о ней, для меня это не политика, а веление сердца. Еще я бы сказала, что это долг каждого человека, имеющего корни в Азербайджане, независимо от того, представителем какой нации он является. Потому что Азербайджан, отличающийся своей многонациональностью, - страна, в которой все чувствуют себя достаточно любимыми и защищенными. Я выросла там, и хорошо об этом знаю. В любой ситуации (а я много лет преподаю в Кельнской консерватории, езжу с концертами по разным странам) я полномочный представитель Азербайджана. Знакомлю, в первую очередь, с азербайджанской музыкой, искусством, культурой и всем тем, что стоит для каждого из нас за понятием Азербайджан.

Со студентами и коллегами после концерта!

- На что, по мнению человека с такой гражданской позицией, как у вас, должно быть направлено внимание диаспорских организаций, наших соотечественников, живущих за рубежом, сейчас, когда в ходе Отечественной войны Азербайджан уже освободил наши оккупированные армянами земли?

- Это великая победа, и о ней можно говорить часами. Мы здесь, вдали от родины, были счастливы так, что не передать словами. Я вспоминала свою молодость, когда, будучи студентами консерватории, мы ходили на митинги и требовали прекращения агрессии. Тогда мир нас не услышал, но, к счастью, благодаря нашей армии, руководству страны мы сумели сами восстановить историческую справедливость.

Что касается карабахского конфликта, то, боюсь, он продолжается – в СМИ, в соцсетях, в заявлениях руководства Армении, в высказываниях представителей этого народа здесь, в Европе. Нам нередко приходится вступать с ними в полемику, опровергать их ложные утверждения. Они не могут согласиться с мыслью, что освобожденные азербайджанские территории не их земли. И все время говорят о реванше. Поэтому нам, азербайджанцам, надо придерживаться единой твердой линии в этом вопросе.

- Но разве Отечественная война не продемонстрировала единство всего азербайджанского общества?

- Да, безусловно. Я говорю о другом. О высказываниях некоторых о том, что надо было воевать до конца, не заключать мира, пока своими силами не освободим все наши земли. Они, видимо, не думают о том, сколько молодых и немолодых жизней было бы еще потеряно, или, что хуже, позволяют себе так распоряжаться судьбами других. К тому же такие рассуждения вносят раскол в общество, что совершенно недопустимо в условиях, когда Армения открыто готовится к новой войне. Именно это я имела в виду, говоря о единстве.

Во время в прямом эфире на радио ВДР 3 о музыке Караева!

- Политика – это искусство возможного, говорят в таких случаях.

- Мы должны быть благодарны нашим шехидам, всем солдатам и офицерам, не жалевших своих жизней ради освобождения наших земель. Они совершили подвиг, вернув каждому из нас не только оккупированные армянами земли, но и чувство человеческого и национального достоинства.

А что касается того, что должны делать мы, живущие за рубежом азербайджанцы и выходцы из нашей страны, то, безусловно, необходимо знакомить граждан стран, в которых мы сейчас живем, с нашими традиционными ценностями – уважением к старшим, женщинам, любовью к детям, семье. Здесь превалируют такие ценности как эмансипация, феминизм, равенство между мужчинами и женщинами во всем, ответственность только за себя, потому традиции, сохранившиеся в Азербайджане, и на Западе многим кажутся привлекательными.

"Фишка" Азербайджана, как сейчас принято говорить, заключается в сочетании западной классической культуры с некоторыми восточными традициями. Поэтому нужно рассказывать об этом, гордиться такой особенностью. К тому же это позволяет опровергать те лживые бредни, которые распространяют про наш народ армяне. Мне кажется, каждый из нас своими делами, своей профессиональной состоятельностью, культурным уровнем определенным образом создает у других образ всего азербайджанского народа. Не сочтите за бахвальство, но я не раз сталкивалась с восхищением, не только как музыкант - исполнитель, но и как азербайджанка, которая, будучи пианисткой, помимо произведений своих композиторов, блестяще исполняет классическую западноевропейскую музыку и знает пять языков. Знакомясь с нами, они понимают, что Азербайджан – развитая страна, и это дорогого стоит.

После концерта

- Наверное поэтому вы неожиданно для себя стали после одного из концертов стипендианткой фонда Вагнера?

- Я, конечно, знала о существовании премии-стипендии Вагнера, но совершенно о ней не думала. На одном из своих сольных концертов в городе Вупперталь, где я выступала с произведениями Бетховена, Шуберта, ко мне подошла женщина, как оказалось, председатель общества Вагнер в этом городе, и сказала, что была бы рада предоставить мне эту стипендию за интерпретацию произведений Ференца Листа. Это не денежная сумма, а возможность бесплатного посещения оперных спектаклей на летнем фестивале Рихарда Вагнера в Байройте, где билеты забронированы за десять лет вперед и стоят очень дорого. Мне было очень приятно. Хорошо бы и у нас в Баку открыть филиал этого фонда, благодаря чему наши музыканты получили бы возможность побывать на Байройтском фестивале и погрузится в атмосферу великой музыки Вагнера. Я также получила приз за лучшее исполнение концерта для фортепиано номер 3 Людвига Бетховена на его же родине, здесь в Германии.

- Что вы играете на своих концертах? Как вы знакомите зарубежного слушателя с нашей музыкой, как через музыку представляете Азербайджан?

- После вечера, посвященного 90-летию великого композитора, одного из корифеев азербайджанского искусства Кара Караева в Высшей академии музыки Кельна, радиоканал WDR3 предложил записать 24 его прелюдии для внесения в Золотой фонд, что я с радостью сделала. Так появился диск фортепианных произведений Кара Караева в моем исполнении. А к 100-летию выдающегося композитора музыкальное издательство Bellmann выпустило в Германии книгу «Кара Караев – избранные фортепианные произведения», куда также вошел этот аудиодиск. Была и радиопередача со мной о творчестве Кара Караева, о музыкально-теоретических особенностях его музыки. Когда вышел этот диск, в одном из ведущих журналов Германии появилась рецензия на него. И я была бесконечно счастлива, когда диск получил самое большое количество звезд –за музыку, за исполнение и за новаторство.

С коллегами Мартином Линдснеем и Андреасом Дюрбаном. Проект Низами и Шекспир в музыке

Диск с произведениями Кара Караева был отмечен и американской музыкальной общественностью. Там тоже были отклики. Стали появляться запросы на ноты. Таким образом началась популяризация произведений этого выдающегося композитора. И тогда мы с моей старшей сестрой пианисткой Самирой Исмайловой-Патцер решили издать сборник нот, но не 24 прелюдий Кара Караева, а ноты его двух Детских альбомов. К изданию также был приложен диск с этими произведениями в моем исполнении, и мой музыкальный анализ к нему. Теперь эти ноты есть в консерваторских библиотеках, мои студенты играют их на экзаменах. Но не только они. Таким образом и другие исполнители получили возможность исполнять произведения К.Караева на концертах.

Краевский вечер

Помимо караевской музыки я исполняю фортепианные произведения и других азербайджанских композиторов – «Гайтагы» Тофика Гулиева, его романсы. Певцы Мартин Линдсей из Великобритании, Зилке Хартштанг, Николя Мюллерс из ФРГ с удовольствием исполняют их на азербайджанском языке.

С оперной певицей Николя Мюллерс

Помимо исполнительского мастерства на фортепиано, я веду в консерватории классы камерного исполнения для дуэтов (два рояля или пианист и солист), где звучат пьесы для скрипки, виолончели и фортепиано "Ашыг саягы" Узеира Гаджибекова, большой любовью и интересом пользуются пьесы для фортепиано Фикрета Амирова. К 100-летию этого замечательного композитора в следующем году я планирую выпустить диск с его произведениями.

С певцом Мартином Линдснеем

- У вас бывают концерты, посвященные только азербайджанской музыке?

- Даже если мой концерт посвящен западноевропейской музыке или произведениям композиторов 20 века, то я обязательно включаю в него пьесы наших композиторов – К.Караева, Ф.Амирова, Дж.Гаджиева, М.Мирзоева. А если они не совпадают тематически, то я их исполняю «на бис». Вместе с сестрой мы проводим и вечера, посвященные только азербайджанской музыке.



Элеонора Абаскулиева