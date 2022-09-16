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Азербайджанская община призвала международное сообщество усилить давление на Армению

Азербайджанская община призвала международное сообщество усилить давление на Армению Азербайджанская община Узбекистана обратилась к международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной ВС Армении на государственной границе с Азербайджаном.
Диаспора
16 сентября 2022 г. 17:07
Азербайджанская община призвала международное сообщество усилить давление на Армению

Азербайджанская община Узбекистана обратилась к международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной ВС Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении, подписанном руководителем Республиканского Азербайджанского национального культурного центра (РАНКЦ) Фирдовси Гусейновым и адресованном международным организациям, представлена подробная информация о военной провокации, совершенной подразделениями ВС Армении в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года. Подчеркнуто, что вся ответственность за произошедшие провокации, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении.

РАНКЦ призвал международное сообщество усилить давление на Армению для того, чтобы положить конец армянской агрессивной политике и идеям реваншизма.

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