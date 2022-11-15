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Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против проекта резолюции Сената Франции

Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против проекта резолюции Сената Франции Азербайджанская община в Нидерландах резко осудила представленный 6 членами Сената Франции проект резолюции против Азербайджана.
Диаспора
15 ноября 2022 г. 14:57
Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против проекта резолюции Сената Франции

Азербайджанская община в Нидерландах резко осудила представленный 6 членами Сената Франции проект резолюции против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлениях, адресованных от имени Объединения азербайджанских женщин Европы "Aнa Ветен", Конгресса азербайджанцев Бенилюкса и Международного клуба азербайджанских женщин французским сенаторам, говорится, что азербайджанцы Нидерландов категорически отвергают проект этой резолюции.

Наши соотечественники расценили проект как полностью предвзятый и односторонний взгляд на ситуацию в регионе Южного Кавказа, подчеркнув, что воспринимают необоснованные обвинения против Азербайджана в качестве обвинений в свой адрес.

Азербайджанцы Нидерландов обвинили авторов проекта резолюции в попытках обострить напряженность в регионе, потребовали у этих сил не препятствовать предвзятыми обвинениями и санкциями переговорному процессу, призвали Сенат Франции к осуществлению деятельности, служащей миру, стабильности и прогрессу в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlanddakı Azərbaycan icması Fransa Senatının qətnamə layihəsinə etiraz edib

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