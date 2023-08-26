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Азербайджанская община в Литве обратилась в ООН по поводу поддержки мирных усилий Азербайджана

Азербайджанская община в Литве обратилась в ООН по поводу поддержки мирных усилий Азербайджана Ассоциация азербайджанцев ”Гюняш", действующая в Литве, обратилась к международной общественности с просьбой о понимании и поддержке мирных усилий нашей страны.
Диаспора
26 августа 2023 г. 13:09
Азербайджанская община в Литве обратилась в ООН по поводу поддержки мирных усилий Азербайджана

Действующая в Литве Ассоциация азербайджанцев ”Гюняш" обратилась к международной общественности с просьбой о понимании и поддержке мирных усилий нашей страны.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном от имени Ассоциации в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, говорится, что литовцы азербайджанского происхождения испытывают глубокую обеспокоенность нынешней ситуацией, сложившейся в регионе Южного Кавказа в результате недопустимых действий реваншистски настроенных сил в Армении и армянской диаспоры.

В заявлении было отмечено, что в результате оккупационной политики Армении за 30 лет Карабахский регион Азербайджана превратился в руины, а актуальные проблемы, оставшиеся после войны 2020 года, остались нерешенными.

В результате взрыва мин, заложенных вооруженными силами Армении, до сих пор погибло и ранено более 300 невинных азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, что является грубым нарушением закона армянской стороной, не предоставившей Баку точные карты минных полей. В соответствии с этим было вновь упомянуто, что Азербайджан, доказавший свою приверженность региональному сотрудничеству на примере соседней Грузии, пытается защитить свой суверенитет в соответствии с международным правом, в том числе над транспортными и коммуникационными путями, и что дорога Ханкенди-Лачын открыта.

Ассоциация азербайджанцев ”Гюняш" на таком критическом и важном этапе призвала международные организации не верить армянским измышлениям, оказать практическую поддержку миролюбивой позиции Азербайджана и содействовать конструктивному диалогу между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке Litvadakı icmamız Azərbaycanın sülh səylərinin dəstəklənməsi ilə bağlı BMT-yə müraciət edib

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