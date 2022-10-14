Азербайджанская община США провела акцию в знак протеста агрессивной политике Армении

Активисты азербайджанской общины в США провели перед штаб-квартирой международной правозащитной организации Human Rights Watch в Нью-Йорке акцию в знак протеста агрессивной политике Армении.

Активисты азербайджанской общины в США провели перед штаб-квартирой международной правозащитной организации Human Rights Watch в Нью-Йорке акцию в знак протеста агрессивной политике Армении.

Как передает местное бюро Report , мероприятие было организовано на одной из центральных улиц Манхэттена.

Участники митинга держали в руках флаги Азербайджана, Турции и США. Они потребовали от организации сказать "нет" захватнической и агрессивной политике Армении, были озвучены призывы дать правовую оценку на международном уровне преступлениям, совершенным армянами на исторических землях Азербайджана.

На митинге, прошедшем под наблюдением полиции Нью-Йорка, протестующие демонстрировали плакаты и баннеры с разоблачающей армянскую ложь информацией. Представителям местной общественности были вручены буклеты со сведениями о преступлениях, совершенных ВС Армении в городах Гянджа и Барда во время Второй карабахской войны, а также о массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.

Акция завершилась без инцидентов.