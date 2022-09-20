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Азербайджанская община США обратилась к международным организациям в связи с агрессией Армении

Азербайджанская община США обратилась к международным организациям в связи с агрессией Армении Азербайджанская община американского штата Калифорния призвала международное сообщество выразить протест против широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном.
Диаспора
20 сентября 2022 г. 17:42
Азербайджанская община США обратилась к международным организациям в связи с агрессией Армении

Азербайджанская община американского штата Калифорния призвала международное сообщество выразить протест против широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлении, распространенном от имени руководителя Азербайджанского культурного центра в Северной Калифорнии (ACSNC) Айнур Агаевой говорится, что американцы азербайджанского происхождения крайне обеспокоены инцидентом.

В тексте заявления говорится, что провокации Армении абсолютно несовместимы с процессом нормализации и мирными переговорами и ведут к нестабильности, в то время как Азербайджан тратит большое количество средств на восстановление региона и серьезно заинтересован в долгосрочном мирном соглашении.

Наши соотечественники призвали международные организации срочно предпринять практические шаги и оказать давление на официальный Ереван для предотвращения кровопролитных провокаций ВС Армении.

Азербайджанская община американского штата Иллинойс также обратилась к международному сообществу в связи с масштабной провокацией вооруженных сил Армении на государственной границе.

В заявлении, распространенном от имени главы Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США Фарида Мамедова, говорится, что несмотря на достигнутые договоренности Армения до сих пор не вывела свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана, и продолжает устанавливать мины на этих землях. Было подчеркнуто, что вся ответственность за провокацию, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении.

"Азербайджанский центр по штатам Среднего Запада США твердо заявляет, что провокации Армении абсолютно несовместимы с процессом нормализации отношений и мирной повесткой в регионе", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке US Azerbaijanis appeal to international organizations regarding Armenia
Версия на азербайджанском языке ABŞ azərbaycanlıları Ermənistanla bağlı beynəlxalq qurumlara çağırış ediblər

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