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Азербайджанская община провела пикет в Торонто

Азербайджанская община провела пикет в Торонто Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, провела пикет в знак протеста против недавних провокаций и захватнической политики Армении.
Диаспора
3 октября 2022 г. 16:56
Азербайджанская община провела пикет в Торонто

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, провела пикет в знак протеста против недавних провокаций и захватнической политики Армении.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Акция организована Центром культуры и искусства "Ветен" на площади Мела Ластмана.

В пикете также приняли участие представители еврейской и турецкой общин.

Участники акции демонстрировали плакаты с лозунгами "Карабах – это Азербайджан!", "Азербайджан хочет мира!", "Армения искажает факты и обманывает мировую общественность!", "Установленные Арменией мины убивают мирных жителей!" и др.

Во время акции по улицам Торонто курсировали автомобили с LED-экранами. На экранах демонстрировались надписи "Азербайджан желает мира, Армения желает войны", "Армянские мины = военное преступление" и другие.

Отметим, что азербайджанские диаспорские организации провели акции протеста против провокаций, совершенных Арменией 12-13 сентября на госгранице с Азербайджаном, в почти 30 странах мира. Были направлены обращения и заявления в авторитетные международные организации и мировым лидерам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani community holds protest rally in Toronto
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan icması Torontoda piket keçirib

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