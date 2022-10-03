Азербайджанская община провела пикет в Торонто

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, провела пикет в знак протеста против недавних провокаций и захватнической политики Армении.

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, провела пикет в знак протеста против недавних провокаций и захватнической политики Армении.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Акция организована Центром культуры и искусства "Ветен" на площади Мела Ластмана.

В пикете также приняли участие представители еврейской и турецкой общин.

Участники акции демонстрировали плакаты с лозунгами "Карабах – это Азербайджан!", "Азербайджан хочет мира!", "Армения искажает факты и обманывает мировую общественность!", "Установленные Арменией мины убивают мирных жителей!" и др.

Во время акции по улицам Торонто курсировали автомобили с LED-экранами. На экранах демонстрировались надписи "Азербайджан желает мира, Армения желает войны", "Армянские мины = военное преступление" и другие.

Отметим, что азербайджанские диаспорские организации провели акции протеста против провокаций, совершенных Арменией 12-13 сентября на госгранице с Азербайджаном, в почти 30 странах мира. Были направлены обращения и заявления в авторитетные международные организации и мировым лидерам.