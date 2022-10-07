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Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Королевстве Нидерландов

Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Королевстве Нидерландов Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Королевстве Нидерландов.
Диаспора
7 октября 2022 г. 22:19
Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Королевстве Нидерландов

Aзербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Королевстве Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в акции, проведенной в знак протеста против совершенных Арменией последних провокаций и проводимой ею агрессивной политики, приняли участие наши соотечественники, проживающие в различных городах Нидерландов.

В ходе пикета, где развевались флаги Азербайджана, участники акции демонстрировали плакаты с такими лозунгами, как "Карабах – это Азербайджан!", "Aзербайджан желает мира!", "Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!", “Армения, подпиши мирное соглашение!”, "Армения, прекрати захватническую политику!”, “Заложенные армянами мины убивают гражданское население!", "Армения, прекрати минирование наших земель!", “Армения, предоставь Азербайджану сведения о судьбе наших без вести пропавших граждан!", "Наказать виновников Эдиллинского геноцида!".

Отметим, что в знак протеста против провокаций, совершенных Арменией на государственной границе с Азербайджаном 12-13 сентября, азербайджанские диаспорские организации, функционирующие почти в 30 странах мира, провели различные акции, направили обращения и заявления влиятельным международным организациям и мировым лидерам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan icması Ermənistanın Niderlanddakı səfirliyi qarşısında piket keçirib

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