Азербайджанская община провела пикет перед посольством Армении в Берлине

Действующие в Германии азербайджанские диаспорские организации провели пикет перед посольством Армении в Берлине.

Действующие в Германии азербайджанские диаспорские организации провели пикет перед посольством Армении в Берлине.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Участники акции выразили протест в связи с масштабной провокацией вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном.

В ходе пикета, на который участники пришли с флагами Азербайджана и Турции, были озвучены лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Азербайджан желает мира!", "Армения, выведи свои незаконные формирования из Карабаха!", "Армения, прекрати политику агрессии!" и другие.

Наши соотечественники обратили внимание немецких политических кругов и общественности на факторы, препятствующие установлению мира в регионе, а также коснулись минной проблемы.