Азербайджанская община обратилась к правительству Франции в связи с провокацией Армении на границе

Азербайджанская община во Франции обратилась к французской общественности и правительству в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Азербайджанская община во Франции обратилась к французской общественности и правительству в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Как сообщает европейское бюро Report, в документе, распространенном Домом Азербайджана в Париже, сообщество осуждает провокацию Армении в отношении Азербайджана и призывает международное сообщество, а также правительство Франции принять соответствующие меры, чтобы положить этому конец.

“Армения уже не в первый раз препятствует установлению мира, прибегает с этой целью к военным провокациям, отказывается выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана, продолжает минировать территорию Азербайджана”, - говорится в обращении.

В документе отмечается, что в результате провокации Армении Азербайджан был вынужден принять ответные меры против военных целей: "Цель Азербайджана в осуществлении ответных мер против военных целей - обеспечить безопасность работников, занятых в строительстве, проводимом в приграничных районах в рамках восстановительных работ, и положить конец агрессии Армении. Руководство Армении несет полную ответственность за провокации, столкновения и потери".

В обращении подчеркивается, что провокация Армении наносит удар по нормализации отношений и мирному процессу.