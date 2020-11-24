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Азербайджанская община обратилась к парламенту Бельгии 

Азербайджанская община обратилась к парламенту Бельгии  Азербайджанская община Бельгии обратилась к местному парламенту и ряду международных структур Европы с призывом отказаться от поддержки армянских оккупантов.
Диаспора
24 ноября 2020 г. 16:40
Азербайджанская община обратилась к парламенту Бельгии 

Азербайджанская община Бельгии обратилась к местному парламенту и ряду международных структур Европы с призывом отказаться от поддержки армянских оккупантов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в обращении, направленном парламенту, Министерству иностранных дел Бельгии, посольству этой страны в Азербайджане, Европейскому Союзу, политическим партиям и другим структурам, отмечается, что армянские сепаратисты, потерпев сокрушительное поражение на поле боя, заручились поддержкой своих покровителей, действующих под эгидой диаспоры, и перешли в наступление.

Вместе с некоторыми антиазербайджанскими силами в парламентах Нидерландов и Бельгии, они предпринимают попытки добиться признания преступной хунты в Нагорном Карабахе. Одной из таких попыток является открытие в Брюсселе офиса "Арцах" и вынесение на повестку вопроса об установлении дипломатических отношений с этим так называемым режимом. Ожидается, что в ближайшие дни данный вопрос будет обсужден в парламенте Бельгии.

Выразив решительный протест подобным действиям, азербайджанская община Бельгии подчеркнула, что это противоречит признанной мировым сообществом, в том числе и Бельгией, территориальной целостности Азербайджана и международным нормам, а также нанесет ущерб азербайджано-бельгийским связям и отношениям Европейского Союза с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Azerbaijani community appeals to Belgian Parliament
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı icmasından Belçika parlamentinə çağırış

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