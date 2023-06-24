О нас

Азербайджанская община обратилась к канадским парламентариям в связи с экологической провокацией Армении

Азербайджанская община обратилась к канадским парламентариям в связи с экологической провокацией Армении Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, обратилась к местной и международной общественности в связи со очередным недопустимым шагом Армении, обостряющим экологическую ситуацию на границе с Азербайджаном.
Диаспора
24 июня 2023 г. 13:15
Азербайджанская община обратилась к канадским парламентариям в связи с экологической провокацией Армении

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, обратилась к местной и международной общественности в связи со очередным недопустимым шагом Армении, обостряющим экологическую ситуацию на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном от имени азербайджанского Центра искусств и культуры “Ветен” членам парламента Канады и международной экологической организации “Greenpeace”, говорится, что строительство Арменией крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздяйян) на площади 16 500 квадратных метров с годовой производительностью 180 000 тонн на границе с Азербайджаном в Нахчыванской Автономной Республике вызвало глубокую обеспокоенность у канадцев азербайджанского происхождения.

Строительство такого завода Арменией расценивается как грубое нарушение норм и принципов международного права, в частности положений конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Согласно этим положениям, Армения должна согласовать подобную деятельность на своей территории с соответствующими структурами Азербайджана.

Некоторое время назад из-за планируемого строительства нового ядерного реактора на территории атомной электростанции Мецамор азербайджанская сторона в рамках Конвенции Эспо выступила со справедливым иском против Армении, что привело к вынесению решения о несоблюдении соседней страной положений Конвенции. Помимо этого, производственные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гаджаранского медно-молибденового завода и Кафанского рудоперерабатывающего комбината – с высоким химическим составом оказывают серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана, длительное время интенсивно загрязняя трансграничную реку Охчучай.

Резко осудив экологическую провокацию Армении, азербайджанский Центр Искусств и культуры “Ветен” призвал канадских парламентариев и организацию “Гринпис” оказать давление на Армению, которая своими незаконными действиями создает угрозу для экологической среды Азербайджана и региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani community appeals to Canadian parliamentarians over Armenia's ecological provocation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan icması Ermənistanın ekoloji təxribatı ilə bağlı kanadalı parlamentarilərə müraciət edib

Самое важное

Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
23 июня 2023 г. 19:44
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
23 июня 2023 г. 15:25
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
23 июня 2023 г. 12:16
Представители омбудсмена побывали в изоляторе временного содержания в Гедабеке
Представители омбудсмена побывали в изоляторе временного содержания в Гедабеке
23 июня 2023 г. 12:13
МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в этнической чистке - лицемерие
МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в "этнической чистке" - лицемерие
22 июня 2023 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
22 июня 2023 г. 16:59
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
22 июня 2023 г. 16:44
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
22 июня 2023 г. 14:30
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
22 июня 2023 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi