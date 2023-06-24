Азербайджанская община обратилась к канадским парламентариям в связи с экологической провокацией Армении

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, обратилась к местной и международной общественности в связи со очередным недопустимым шагом Армении, обостряющим экологическую ситуацию на границе с Азербайджаном.

Азербайджанская община, проживающая в канадском городе Торонто, обратилась к местной и международной общественности в связи со очередным недопустимым шагом Армении, обостряющим экологическую ситуацию на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном от имени азербайджанского Центра искусств и культуры “Ветен” членам парламента Канады и международной экологической организации “Greenpeace”, говорится, что строительство Арменией крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздяйян) на площади 16 500 квадратных метров с годовой производительностью 180 000 тонн на границе с Азербайджаном в Нахчыванской Автономной Республике вызвало глубокую обеспокоенность у канадцев азербайджанского происхождения.

Строительство такого завода Арменией расценивается как грубое нарушение норм и принципов международного права, в частности положений конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Согласно этим положениям, Армения должна согласовать подобную деятельность на своей территории с соответствующими структурами Азербайджана.

Некоторое время назад из-за планируемого строительства нового ядерного реактора на территории атомной электростанции Мецамор азербайджанская сторона в рамках Конвенции Эспо выступила со справедливым иском против Армении, что привело к вынесению решения о несоблюдении соседней страной положений Конвенции. Помимо этого, производственные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гаджаранского медно-молибденового завода и Кафанского рудоперерабатывающего комбината – с высоким химическим составом оказывают серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана, длительное время интенсивно загрязняя трансграничную реку Охчучай.

Резко осудив экологическую провокацию Армении, азербайджанский Центр Искусств и культуры “Ветен” призвал канадских парламентариев и организацию “Гринпис” оказать давление на Армению, которая своими незаконными действиями создает угрозу для экологической среды Азербайджана и региона.