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    Азербайджанская община Москвы отмечает священный праздник Гурбан байрамы

    Около 400 человек совершили праздничный намаз в иранском культурном центре при посольстве Ирана в России

    Москва. 1 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская община Москвы отмечает священный для мусульман праздник Гурбан байрамы.

    Как сообщает российское бюро Report, не имея собственного помещения для богослужений, соотечественники празднуют Гурбан байрамы в разных местах.

    Около 400 человек совершили праздничный намаз в иранском культурном центре при посольстве Ирана в России. Исламский богослов Рашид Талыбов рассказал о традициях праздника и пожелал мира для мусульман на всем свете.

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