Азербайджанская община Москвы отмечает священный праздник Гурбан байрамы

Москва. 1 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская община Москвы отмечает священный для мусульман праздник Гурбан байрамы.

Как сообщает российское бюро Report, не имея собственного помещения для богослужений, соотечественники празднуют Гурбан байрамы в разных местах.

Около 400 человек совершили праздничный намаз в иранском культурном центре при посольстве Ирана в России. Исламский богослов Рашид Талыбов рассказал о традициях праздника и пожелал мира для мусульман на всем свете.