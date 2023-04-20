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Азербайджанская община Молдовы призвала международное сообщество осудить действия Армении

Азербайджанская община Молдовы призвала международное сообщество осудить действия Армении Осуществляющая деятельность в Молдове азербайджанская община решительно осудила пытки в отношении захваченных в плен азербайджанских военнослужащих и поджог флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.
Диаспора
20 апреля 2023 г. 16:47
Азербайджанская община Молдовы призвала международное сообщество осудить действия Армении

Осуществляющая деятельность в Молдове азербайджанская община решительно осудила пытки в отношении захваченных в плен азербайджанских военнослужащих и поджог флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В заявлениях, адресованных представительствам ООН и ОБСЕ в Кишиневе и другим международным организациям от имени Конгресса азербайджанцев Молдовы, разъясняется причина, по которой солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения оказались в армянском плену. Отмечается, что спустя всего лишь день после примененных против азербайджанских солдат пыток в Армении произошел очередной акт вандализма - был подожжен флаг Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что поджог флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата, на котором присутствовал премьер-министр Армении, сделал участие азербайджанских атлетов в соревновании невозможным с точки зрения безопасности.

Напомнив, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства, Конгресс азербайджанцев Молдовы потребовал от соответствующих международных организаций расследовать эти факты, дать им надлежащую правовую оценку. Члены общины также требуют освобождения азербайджанских военнослужащих, введения Европейской федерацией тяжелой атлетики санкций против Армении.

Азербайджанцы Молдовы призвали международную спортивную общественность решительно осудить данные действия, являющиеся грубым нарушением принятых правил поведения на спортивных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Moldovadakı Azərbaycan icması Ermənistanın barbarlığı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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