Азербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы

Азербайджанская община в греческих Салониках провела мероприятие, посвященное Новруз байрамы.

Азербайджанская община в греческих Салониках провела мероприятие, посвященное Новруз байрамы.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в празднестве, организованном Обществом дружбы Греция-Азербайджан "ГАЛА" и Домом Азербайджана в Салониках, приняли участие наши соотечественники, представители местного сообщества и различных общин.

Руководитель "ГАЛА" и Дома Азербайджана в Салониках Рашид Мамедов, поприветствовав участников мероприятия, поздравил с праздником Новруз азербайджанцев всего мира и в целом тюркский мир. Он отметил, что этот праздник, знаменующий приход весны, широко отмечается как в Азербайджане, так и в других странах. Он высоко оценил демонстрацию солидарности и сплоченности наших соотечественников, проживающих за пределами страны, в дни национальных праздников и исторические дни.

Выступившие в мероприятии гости высказали наилучшие пожеланию по случаю Новруз байрамы.