Азербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы

Азербайджанская община в греческих Салониках провела мероприятие, посвященное Новруз байрамы.
Как сообщили
Руководитель "ГАЛА" и Дома Азербайджана в Салониках Рашид Мамедов, поприветствовав участников мероприятия, поздравил с праздником Новруз азербайджанцев всего мира и в целом тюркский мир. Он отметил, что этот праздник, знаменующий приход весны, широко отмечается как в Азербайджане, так и в других странах. Он высоко оценил демонстрацию солидарности и сплоченности наших соотечественников, проживающих за пределами страны, в дни национальных праздников и исторические дни.
Выступившие в мероприятии гости высказали наилучшие пожеланию по случаю Новруз байрамы.