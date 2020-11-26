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Азербайджанская община Франции обратилась к Сенату страны

Азербайджанская община Франции обратилась к Сенату страны Наши соотечественники, подчеркнув, что тысячи азербайджанцев, проживающих во Франции, осуждают эту попытку, призвали Сенат страны не принимать законопроект, противоречащий международному праву
Диаспора
26 ноября 2020 г. 13:19
Азербайджанская община Франции обратилась к Сенату страны

Азербайджанская община во Франции обратились к членам Сената Франции в связи со справедливой позицией нашей страны, освободившей свои территории от оккупации и обеспечившей свою территориальную целостность, а также армянскими провокациями.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письмах, адресованных сенаторам Ассоциации французско–азербайджанского диалога, обществом "Улдуз", научной ассоциацией "Alim", французско–азербайджанской культурной ассоциацией, французско–азербайджанской молодежной ассоциацией, Ассоциацией азербайджанских студентов Франции и азербайджанской общины во Франции, отражены даты оккупации Арменией 20% азербайджанских земель и их освобождения Азербайджанской Армией в соответствии с международными законами. Дана подробная информация о разрушении армянами в течение примерно 30 лет всех религиозных и архитектурных памятников, разрушении всей инфраструктуры и домов на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов.

Было отмечено, азербайджанская община, проживающая во Франции, серьезно обеспокоена тем, что Франция, являющаяся одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной с целью мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поддерживает оккупационную политику Армении, предпринимает попытки по признанию в Сенате Франции преступного режима в Нагорном Карабахе.

Наши соотечественники, подчеркнув, что тысячи азербайджанцев, проживающих во Франции, осуждают эту попытку, призвали Сенат страны не принимать законопроект, противоречащий международному праву.

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Версия на азербайджанском языке Fransadakı soydaşlarımız ölkə senatını Azərbaycanın haqlı mövqeyinə zidd addımları rədd etməyə çağırıb

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