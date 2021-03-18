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Азербайджанская молодежь выражает протест парламенту Грузии

Азербайджанская молодежь выражает протест парламенту Грузии Такие шаги нарушают идею гражданского равенства и интеграции в стране
Диаспора
18 марта 2021 г. 09:57
Азербайджанская молодежь выражает протест парламенту Грузии
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Молодежь азербайджанской общины Грузии с недовольством встретила создание в парламенте страны Научно-консультативного совета по делам национальных меньшинств при Комитете по вопросам диаспоры и Кавказа.

Как передает грузинское бюро Report, с минувшего дня платформа "Салам" в социальной сети Facebook запустила кампанию под названием "Я не диаспора!!!".

В рамках компании молодежь делится в соцсетях хештэгом #mən_diaspora_deyiləm (#მედიასპორაარ_ვარ).

Азербайджанская молодежь заявляет, что создание совета при Комитете по вопросам диаспоры и Кавказа ясно показывает, что и парламент Грузии, и государство относятся к нацменьшинствам как к диаспоре. По их мнению, такие шаги нарушают идею гражданского равенства и интеграции в стране.

К кампании, помимо представленных на платформе "Салам" молодых людей, примкнули азербайджанские общественные активисты. Несколько представителей грузинской общественности также поддержали кампанию.

Участники и сторонники кампании "Я не диаспора!!!" планируют провести акцию вблизи законодательного органа в целях выражения протеста парламенту.

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Версия на английском языке Azerbaijani youth protest against Georgian parliament
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gənclər Gürcüstan parlamentinə etiraz edirlər

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