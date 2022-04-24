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Азербайджанская молодежь создала новую организацию в Нью-Йорке

Азербайджанская молодежь создала новую организацию в Нью-Йорке В Нью-Йорке начала работу Азербайджано-американская сеть выпускников и профессионалов (AAAPN).
Диаспора
24 апреля 2022 г. 04:41
Азербайджанская молодежь создала новую организацию в Нью-Йорке

В Нью-Йорке начала работу Азербайджано-американская сеть выпускников и профессионалов (AAAPN).

Как передает местное бюро Report, презентация прошла на Манхэттене, штат Нью-Йорк.

На встрече присутствовали дипломаты постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Организация создана по инициативе нашего соотечественника Гудрата Гулиева, выпускника Fordham University по специальности финансы, одного из самых престижных учебных заведений США. Г.Гулиев сейчас работает специалистом по инвестициям в Starta.

Выступая на презентации, он подчеркнул, что целью создания организации является объединение азербайджанской молодежи, обучающейся в различных университетах и профессионально работающей в США, для более эффективной работы на благо нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda azərbaycanlı gənclər yeni təşkilat yaradıb

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