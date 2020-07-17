Азербайджанская молодежь сделала мировым трендом хэштеги #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAgression

Молодежь рассказывала о правде Нагорного Карабаха

В период, когда из-за глобальной пандемии приостановлены все конфликты и войны, на границе Азербайджана захватническая Армения предательски совершила провокацию и распространила в связи с этим дезинформацию в соцсетях, что вызвало реакцию Добровольцев азербайджанской диаспоры и диаспорской молодежи.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

По инициативе Добровольцев азербайджанской диаспоры азербайджанская молодежь, объединившаяся на платформе "Karabakh is Azerbaijan!" и проживающая в различных странах, начала с 13 июля делиться информацией о провокации, совершенной Арменией на государственной границе нашей страны в соцсетях, в частности в Twitter.

Молодежь рассказывала о правде Нагорного Карабаха, ситуации на фронте, пользуясь тэгами #KarabakhisAzerbaijan, #Karabakh, #StopArmenianAgression, #StopArmenianOccupation, поделилась тысячами фотографий, видео и другой информацией в facebook.com и twitter.com. В целом публикациями поделились около 100 тыс. раз.

Отметим, что по инициативе Добровольцев азербайджанской диаспоры создан YouTube-канал "Karabakh İs Azerbaijan!".