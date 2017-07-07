Азербайджанская молодежь провела акцию протеста перед зданием посольства Армении в Грузии

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Тбилиси. 7 июля. REPORT.AZ/ Группа студентов высших учебных заведений Грузии и активистов провела акцию протеста против провокаций Армении, в том числе против убийства мирных жителей – женщины и ребенка - в результате обстрела села Алханлы Физулинского района Азербайджана. Как сообщает грузинское бюро Report, студенты и молодежь совершила шествие от станции метро Марджанашвили до посольства Армении в Грузии. Они скандировали лозунги "Мир на Кавказе", "Армения прекрати захватническую политику", "Свободу азербайджанским и грузинским землям", "Мир в регионе, мир в мире". Грузинская полиция не позволила студентам вплотную приблизиться к зданию посольства. Посольству Армении было представлено заявление протеста, подготовленное азербайджанскими студентами.

Акция продолжилась перед региональным офисом ОБСЕ в Тбилиси. Молодежь представила заявлением с протестом представительству.

Одна из организаторов акции, студент Лейла Амрахова заявила журналистам: "Смерть мирного населения, особенно детей, в результате провокаций Армении в последние дни на фронте очень плохо на нас действует. Мы проведением акции протеста хотим еще раз привлечь внимание мировой общественность к этому вопросу, превратить руководство Армении в предмет порицания, заставить их отступить от преступных действий. Мы считаем, что своим голосом протеста мы привлечем внимание мировой общественности и добьемся своих целей".