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    Азербайджанская молодежь предъявила в посольство Армении в России письмо-протест

    В письме выражается требование освободить азербайджанских заложников

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Москве группа азербайджанской молодежи предъявила в посольство Армении в России письмо-протест.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой, хотя в начале сотрудники посольства отказывались принимать письмо, наша молодежь настояла и заставила их принять его.

    В письме выражается требование проживающей в России азербайджанской молодежи освободить Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, взятых в заложники армянскими Вооруженными силами на оккупированных азербайджанских территориях, отказаться от диверсионных действий против Азербайджана и вывести армянские войска с оккупированных азербайджанских территорий. Здесь также приводятся заявления ряда государств и международных организаций, в которых выражается требование освободить азербайджанских заложников.

    Азербайджанская молодежь провела также перед посольством Армении акцию протеста под лозунгом "Справедливость Ходжалы!".

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