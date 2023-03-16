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Азербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз

Азербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз В Москве отметили праздник Новруз.
Диаспора
16 марта 2023 г. 10:17
Азербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз

В Москве отметили праздник Новруз.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Открывая мероприятие председатель АМОР Джейхун Гусейнов поздравил азербайджанцев с праздником, пожелав гостям крепкого здоровья и благополучия.

Далее состоялся модный показ молодых дизайнеров, представивших зрителям новые коллекции одежды в национальном стиле. Показ сопровождала этномузыка.

Мероприятие завершилось концертной программой.

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