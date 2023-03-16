Азербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз

В Москве отметили праздник Новруз.
Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
Открывая мероприятие председатель АМОР Джейхун Гусейнов поздравил азербайджанцев с праздником, пожелав гостям крепкого здоровья и благополучия.
Далее состоялся модный показ молодых дизайнеров, представивших зрителям новые коллекции одежды в национальном стиле. Показ сопровождала этномузыка.
Мероприятие завершилось концертной программой.