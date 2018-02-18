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    Азербайджанская культура была представлена на праздновании масленницы в Румынии

    На мероприятии были продемонстрированы блюда национальной кухни, историческое наследие, национальную одежду и туристический потенциал Азербайджана

    Бухарест. 18 февраля. REPORT.AZ/ В столице Румынии Бухаресте, в Центре русской культуры отметили древний славянский праздник - масленницу.

    Как передает Восточноевропейское бюро Report, праздничные обычаи были представлены с участием российских студентов, получающих здесь образование и представителями местной русской общины.

    В программе имели место сценки, музыкальные игры, народные песни и национальные танцы.

    Своими стендами также были представлены посольства стран СНГ в Румынии. На мероприятии посольство нашей страны продемонстрировало блюда национальной кухни, историческое наследие, национальную одежду и туристический потенциал нашей страны.

    Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны.

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