В Украине провели благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января

Украинско-азербайджанское молодежное движение провело благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января.

Украинско-азербайджанское молодежное движение провело благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, члены движения оказали гуманитарную помощь пациентам психоневрологической больницы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Полтавского областного совета Министерства здравоохранения Украины, раздали одежду и продукты питания.

Затем сопредседатель движения Акбар Гусейнзаде рассказал местной общественности и представителям СМИ об истории кровавых событий 20 Января, о дружбе большинства бывших советских республик после обретения ими суверенитета, о формировании крепкой дружбы между азербайджанским и украинским народами. Он отметил, что это совместное движение родилось из тесного братства украинской и азербайджанской молодежи и в будущем будет реализовывать много совместных проектов.