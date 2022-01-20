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В Украине провели благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января

В Украине провели благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января Украинско-азербайджанское молодежное движение провело благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января.
Диаспора
20 января 2022 г. 15:34
В Украине провели благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января

Украинско-азербайджанское молодежное движение провело благотворительную акцию, приуроченную к годовщине 20 Января.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, члены движения оказали гуманитарную помощь пациентам психоневрологической больницы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Полтавского областного совета Министерства здравоохранения Украины, раздали одежду и продукты питания.

Затем сопредседатель движения Акбар Гусейнзаде рассказал местной общественности и представителям СМИ об истории кровавых событий 20 Января, о дружбе большинства бывших советских республик после обретения ими суверенитета, о формировании крепкой дружбы между азербайджанским и украинским народами. Он отметил, что это совместное движение родилось из тесного братства украинской и азербайджанской молодежи и в будущем будет реализовывать много совместных проектов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Ukrainian youth hold humanitarian campaign on January 20
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı və ukraynalı gənclər 20 Yanvar ilə bağlı humanitar aksiya keçiriblər

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