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Азербайджанская диаспора в Турции помогает пострадавшим от землетрясения

Азербайджанская диаспора в Турции помогает пострадавшим от землетрясения Действующие в Турции организации азербайджанской диаспоры активно участвуют в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в этой стране.
Диаспора
11 февраля 2023 г. 10:50
Азербайджанская диаспора в Турции помогает пострадавшим от землетрясения

Действующие в Турции организации азербайджанской диаспоры активно участвуют в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в этой стране.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) перечислила в фонд помощи пострадавшим 9 тыс. манатов (100 000 турецких лир).

Азербайджанский дом при Фонде дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан доставил в зону бедствия две фуры с гуманитарной помощью, собранной азербайджанцами в Азербайджане, Турции и европейских странах.

Ассоциация социальной помощи и культуры "Азафли", юридическая и консалтинговая компания "Азафли", действующие в Анкаре, отправили в район землетрясения фуру с гуманитарной помощью и 6 палаток на сумму 40 тыс. манатов (450 000 лир). В то же время были сформированы 3 добровольческие поисково-спасательные бригады в составе 30 человек. Их усилиями из-под завалов были спасены 20 человек, извлечены еще 50 тел.

Стамбульская компания спортивных сооружений и объектов "ARS" и "Unixpadel", возглавляемая азербайджанцем Эльшаном Расуловым, отправила в район землетрясения три грузовика с питьевой водой и две фуры с гуманитарным грузом на сумму 153,5 тыс. манатов (1 700 000 TL). Расулов арендовал 3 экскаватора, 1 грейдер и 2 вилочных погрузчика для использования в спасательных операциях. На заводе компании в Адыямане размещены 500 пострадавших.

Азербайджанский дом в провинции Хатай отправил гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения 5 азербайджанским семьям в городе Османие.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədəki Azərbaycan diasporu zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım edib

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