Азербайджанская диаспора в Австралии выступила с заявлением

Австралийско-азербайджанская ассоциация (ААА) выразила протест против демонстрируемой некоторыми политиками этой страны дискриминации в отношении азербайджанской общины.

Австралийско-азербайджанская ассоциация (ААА) выразила протест против демонстрируемой некоторыми политиками этой страны дискриминации в отношении азербайджанской общины.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, об этом говорится в письме председателя Ассоциации Микаила Ойта, адресованном депутату и министру связи австралийского штата Новый Южный Уэльс Полу Флетчеру.

Отмечается, что активное участие в этом процессе Пола Флетчера, представляющего государство, огорчает и разочаровывает азербайджанскую общину. Потому что это, с одной стороны, противоречит позиции федерального правительства и мультикультурным ценностям страны, а с другой стороны, приводит к напряженности между азербайджанской и армянской общинами.

В письме отмечается, что Армения в течение почти 30 лет оккупировала Карабахский регион Азербайджана, проводила политику кровавой этнической чистки против азербайджанцев, что азербайджанцы, мигрировавшие в Австралию из-за кровопролитного конфликта с Арменией, не смогли найти здесь спокойствие из-за однобокой позиции некоторых местных политиков.

Наши соотечественники призвали министра и других политиков отказаться от провокационной позиции, разжигающей этническую ненависть в Австралии. Они призвали к мультикультурному подходу ко всем общинам.