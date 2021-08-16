Азербайджанская диаспора создает новый механизм поддержки азербайджанской молодежи в Украине

Состоялась встреча представителей азербайджанской диаспоры с серебряным призером Олимпийских игр Токио-2020 по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов, представителем Украины, этническим азербайджанцем Парвизом Насибовым.

Состоялась встреча представителей азербайджанской диаспоры с серебряным призером Олимпийских игр Токио-2020 по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов, представителем Украины, этническим азербайджанцем Парвизом Насибовым.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на встрече, состоявшейся в офисе Рады азербайджанцев Украины (РАУ), приняли участие представители диаспоры из разных областей страны.

Генеральный секретарь РАУ Джейхун Мамедов проинформировал участников об азербайджанском чемпионе.

Он передал благодарность находящегося в зарубежной поездке председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседателя РАУ Хикмета Джавадова П.Насибову за успешное выступление.

Председатель Конгресса азербайджанцев Киева, сопредседатель РАУ Олег Крапивин отметил, что Парвиз Насибов является гордостью не только Украины, но и Азербайджана, а также азербайджанцев всего мира.

"Мы ждем от Парвиза золота на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, и я уверен, что он этого добьется", - отметил О.Крапивин.

Парвиз Насибов поблагодарил тренеров и наставников, а также соотечественников и представителей диаспоры за оказанную поддержку. Олимпийский призер выразил уверенность в том, что его деятельность станет стимулом для юных азербайджанских спортсменов.

Зампредседателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, руководитель Аппарата РАУ Эльшад Ибрагимов, народный артист Украины Гурбан Аббасов и другие поздравили П.Насибова с успешным выступлением и обсудили создание в Украине единого механизма для оказания системной поддержки активной азербайджанской молодежи в различных сферах.

Было решено составить список талантливых молодых азербайджанцев и оказывать им систематическую поддержку, подключив к этой работе азербайджанские компании и бизнесменов.

На встрече от имени азербайджанской диаспоры были вручены награды Парвизу Насибову.

Встреча завершилась музыкальной программой в исполнении Гурбана Аббасова.