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Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга осудила нападение на посольство в Иране

Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга осудила нападение на посольство в Иране Террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране возмутила азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России.
Диаспора
28 января 2023 г. 17:23
Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга осудила нападение на посольство в Иране

Террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране возмутила азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общин.

В заявлении, распространенном городской общественной организацией "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области", осуждается террористический акт, в результате которого был убит начальник службы охраны посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров и ранены двое сотрудников дипломатической миссии.

Отмечается, что нападение на диппредставительство недопустимо, что это преступление против человечности требует немедленного расследования и наказания террористов.

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