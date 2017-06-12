Азербайджанская диаспора приняла участие в праздновании Дня России

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Москва. 12 июня. REPORT.AZ/ 12 июня в России отмечается национальный праздник - День России.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках праздника в Москве проходит фестиваль Многонациональная Россия, в котором принимает участие и азербайджанская диаспора.

Так, представители Федеральной Национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА Азеррос) и фонда "Развития и возрождения азербайджанской культуры" (РВАК) приняли участие в народных гуляниях, проявляя тем самым солидарность с российским народом.