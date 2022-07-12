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Азербайджанская диаспора отремонтировала дом украинского героя

Азербайджанская диаспора отремонтировала дом украинского героя Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) в ходе поездки в город Ирпень Киевской области оказала поддержку в ремонте поврежденной квартиры капитана украинской армии Ильгара Багирова, погибшего в 2014 году в боях за территориальную целостность Ук
Диаспора
12 июля 2022 г. 15:54
Азербайджанская диаспора отремонтировала дом украинского героя

Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) в ходе поездки в город Ирпень Киевской области оказала поддержку в ремонте поврежденной квартиры капитана украинской армии Ильгара Багирова, погибшего в 2014 году в боях за территориальную целостность Украины.

Как сообщает Report, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов навестил вдову И.Багирова Татьяну Багирову.

"Ремонтные работы уже завершены. Ильгар Багиров для всех азербайджанцев является гордостью и для нас большая честь оказать помощь его семье. Мы всегда будем рядом с ними, и оказывать всестороннюю поддержку", - заявил он.

По словам председателя ОДАУ, ремонтные работы проведены при непосредственном участии местного представителя структуры Акифа Дадашова.

Х.Джавадов также сказал, что в скором времени в Ирпени также начнется ремонт детсада "Пчелка", поврежденного в ходе обстрелов.

"В ходе встречи с мэром Ирпеня он попросил оказать содействие в восстановлении детсада", - отметил он.

Отметим, что за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Ильгар Багиров награжден орденом "За мужество" III степени (22.1.2015, посмертно).

Кроме того, 23 декабря 2015 года в Ирпенском экономическом колледже была открыта мемориальная доска в его честь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor Ukraynada azərbaycanlı qəhrəmanın evini təmir etdirib

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