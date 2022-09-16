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Азербайджанская диаспора обратилась к российскому руководству

Азербайджанская диаспора обратилась к российскому руководству Азербайджанская диаспора двух росссийских областей - Архангельской и Курской призвала российское руководство оказать давление на Армению и остановить ее агрессивную политику.
Диаспора
16 сентября 2022 г. 11:59
Азербайджанская диаспора обратилась к российскому руководству

Азербайджанская диаспора двух росссийских областей - Архангельской и Курской призвала российское руководство оказать давление на Армению и остановить ее агрессивную политику.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Проживающие в Курской и Архангельской областях России азербайджанцы направили российским властям обращения в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны.

В обращениях говорится, что армянская сторона осуществила вооруженную провокацию с целью сорвать подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

Было также подчеркнуто, что ответные меры Азербайджана направлены на обеспечение неприкосновенности границ, безопасности военнослужащих, гражданских лиц, вовлеченных в строительство инфраструктуры в Карабахском экономическом районе, и прекращение провокаций Армении.

Наши соотечественники призвали российских чиновников и мировое сообщество активизировать усилия и предпринять практические шаги в направлении прекращения агрессивной политики Армении, в основе которой лежит идея реваншизма и желание помешать достижению мира.
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Версия на азербайджанском языке ФотоArxangelsk və Kursdakı Azərbaycan diasporu Rusiya rəhbərliyinə müraciət edib

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