Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором со стороны Армении

Диаспорские организации Азербайджана выступили с заявлением в связи с подрывом на мине пчеловода на территории села Сейидлер Кяльбаджарского района.

Aзербайджанские диаспорские организации распространили заявление в связи с подрывом на мине предпринимателя, занимающегося пчеловодством, на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

B заявлении говорится:

"Заложенные Арменией на азербайджанских территориях мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу жизни гражданских лиц. 13 июля текущего года азербайджанское гражданское лицо, занимающееся пчеловодством, пострадало в результате разрыва мины на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района.

Минный террор, совершаемый Арменией против нашей страны, приводит к гибели или ранению военнослужащих и гражданских лиц, а также затягивает процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев к родным очагам, препятствует осуществляемой в регионе работе по восстановлению и реконструкции.

Закладка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отказ в предоставлении достоверных карт заминированных территорий служат открытой демонстрацией Арменией неуважения к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права.

Aзербайджанские диаспорские организации призывают международную общественность оказать на Армению серьезное давление для предоставления ею нашей стране достоверных карт заминированных участков и взаимодействия с международными организациями по борьбе с минной угрозой, такими как Служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС), обеспечить Азербайджан технической помощью и практикой разминирования".