Азербайджанская диаспора Днепра открыла первый Координационный центр на Днепропетровщине

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Днепре 29 декабря произошло знаковое событие для всей азербайджанской диаспоры Днепропетровской области и Украины в целом.
Как передает Report, азербайджанская община основала и официально зарегистрировала первый и единственный Координационный центр, который назвали «Общественное объединение азербайджанцев Днепропетровщины».
Центр был открыт накануне праздника азербайджанского народа - Дня солидарности азербайджанцев всего мира, который традиционно отмечается 31 декабря. В создании координационного центра активное участие приняла «Лига азербайджанцев Днепропетровщины».
Координационный центр будет не только осуществлять поддержку и развитие диаспоры, но и активно участвовать в общественной, политической и экономической жизни как самого Днепра, так и других городов области - Кривого Рога, Камянского, Павлограда, Никополя.
Председателем и главой новой организации избрали Фируза Ибрагимова — известного бизнесмена и мецената из Днепра. «Для меня это большая честь и большая ответственность, — сказал Фируз Ибрагимов. - Главное - оправдать доверие, оказанное своим народом, и быть с ним искренним».
«Координационный центр нужен, чтобы решать все вопросы коллективно - отметил представитель организации Эльдар Тагиев. - Фируз Ибрагимов всегда воспринимался азербайджанцами Днепропетровской области как лидер. Неудивительно, что он был избран на эту должность единогласно. Особую поддержку открытию центра оказал Глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов».
В ДК «Машиностроителей» поддержать создание Координационного центра прибыли видные политические и общественные деятели – экс-мэр Днепра, а ныне - народный депутат Иван Куличенко, народный депутат Максим Курячий, депутат областного совета Днепропетровской области Искендер Искендеров, а также главы районных советов, волонтерских организаций, предприниматели, ветераны Афганистана и участники АТО.
«Для меня приятно присутствовать на таком мероприятии. Днепр – сердце Украины. Когда я был городским головой, мы активно сотрудничали с азербайджанской диаспорой и Фирузом Ибрагимовым. Очень рад, что именно в Днепре открыли Координационный центр», - сказал народный депутат Иван Куличенко. Поскольку именно в Днепропетровской области существует крупнейшая азербайджанская диаспора — первый Координационный центр в Украине был создан именно в нашем регионе. Опыт создания координационных центров планируют воплотить и в других регионах Украины.
«Сегодня Украина переживает ту боль, через которую уже прошел Азербайджан, и сейчас, когда Украина стала нашей второй родиной для нас главное мир и порядок, а это наступит только тогда, когда люди будут солидарны», - сказал Феруз Ибрагимов. Координационный центр в свою очередь призван облегчить общественную деятельность, осуществляемую представителями азербайджанской диаспоры и сделать ее более эффективной. Полноценную работу организация начнет уже после новогодних праздников, тогда же будет выработана стратегия работы общественного движения.
Торжественное открытие Координационного центра завершил праздничный концерт.
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