О нас

Координационный совет американских азербайджанцев направил заявление в Сенат и Конгресс США

Координационный совет американских азербайджанцев направил заявление в Сенат и Конгресс США На прошлой неделе Координационный совет американских азербайджанцев (КСАА) направил заявления в Сенат и Конгресс США.
Диаспора
26 сентября 2023 г. 14:25
Координационный совет американских азербайджанцев направил заявление в Сенат и Конгресс США

На прошлой неделе Координационный совет американских азербайджанцев (КСАА) направил заявления в Сенат и Конгресс США.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Наряду с этим, в знак протеста против клеветнической кампании в отношении Азербайджана, которое проводится в различных СМИ Германии и в Европарламенте, было направлено совместное заявление всех азербайджанских диаспорских организаций. В этом направлении проводится скоординированная работа”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Coordination Council of American Azerbaijanis addresses statement to US Senate and Congress 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Amerika Koordinasiya Şurası ABŞ Senatı və Konqresinə bəyanat ünvanlayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi