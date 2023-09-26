Координационный совет американских азербайджанцев направил заявление в Сенат и Конгресс США

На прошлой неделе Координационный совет американских азербайджанцев (КСАА) направил заявления в Сенат и Конгресс США.

На прошлой неделе Координационный совет американских азербайджанцев (КСАА) направил заявления в Сенат и Конгресс США.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Наряду с этим, в знак протеста против клеветнической кампании в отношении Азербайджана, которое проводится в различных СМИ Германии и в Европарламенте, было направлено совместное заявление всех азербайджанских диаспорских организаций. В этом направлении проводится скоординированная работа”, - сказал он.