Азербайджано-американский центр культуры выразил протест против слушаний в Хельсинкской комиссии

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджано-американский центр культуры выразил протест по поводу заявления Хельсинкской комиссии США относительно президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, заявление Азербайджано-американского центра культуры отправлено в Конгресс США.

В документе говорится, что заявление комиссии в связи с Азербайджаном создает в регионе угрозу. Сообщается, что по сравнению с другими странами в Азербайджане нет политических заключенных, более 70% граждан Азербайджана – пользователи интернета, интернет в Азербайджане свободный.

В заявлении говорится, что расположенный в сложном геополитическом пространстве Азербайджан в наше время является местом стабильности и безопасности, и проводит независимую политику на основе воли народа. Сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране идет развитие во всех направлениях. В Азербайджанской Республике полностью обеспечены верховенство закона, защита фундаментальных прав и свобод, свобода прессы.

"Шаги, предпринятые против президента Азербайджана, в таких условиях вызывают наше глубокое сожаление", - говорится в документе.

"Между Азербайджаном и США имеются стратегические партнерские связи, опирающиеся на общие интересы и ценности. Письмо президента США Дональда Трампа с поздравление в связи с победой на выборах президента Ильхама Алиева свидетельствует, что Азербайджан является ценным партнером для США. Азербайджан и США ведут совместную борьбу против терроризма, сотрудничают в направлении обеспечения глобальной безопасности. Мы поддерживаем президента Азербайджана Ильхама Алиева, желаем успехов в высшей государственной деятельности во имя прогресса азербайджанского народа", - отмечается в заявлении.