Азербайджанка из США: Всегда старалась доносить правду про Карабах

Живя в США, всегда считаю своим долгом донести до американцев всю правду про Карабах, использовать полученные в университете навыки во благо нашей Родины.

Живя в США, всегда считаю своим долгом донести до американцев всю правду про Карабах, использовать полученные в университете навыки во благо нашей Родины.

Об этом Report заявила проживающая в США азербайджанка, участница проходящего в Шуше V Съезда азербайджанцев мира Ясмин Вахирова.

По ее словам, проживающие в США азербайджанцы старались как можно активнее доносить правду в дни второй Карабахской войны, организовывали мероприятия, в том числе посвященные Ходжалинской трагедии.

"Мы рассказывали об истории нашей страны У нас в общине есть мужчина. который пережил Ходжалинские события. Для меня было большой честью, что на этом мероприятии собрались 1000 человек, которые смогли услышать всю правду о Ходжалы. Нужно не останавливаться, продолжать в таком же духе и рассказывать историю наших людей",- сказала она.

Ясмин Вахирова переехала в Америку в 15 лет, работала в инвестиционном банке "Goldman Sachs", живет в Сан-Франциско.