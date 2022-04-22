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Азербайджанка из США: Всегда старалась доносить правду про Карабах

Азербайджанка из США: Всегда старалась доносить правду про Карабах Живя в США, всегда считаю своим долгом донести до американцев всю правду про Карабах, использовать полученные в университете навыки во благо нашей Родины.
Диаспора
22 апреля 2022 г. 15:19
Азербайджанка из США: Всегда старалась доносить правду про Карабах

Живя в США, всегда считаю своим долгом донести до американцев всю правду про Карабах, использовать полученные в университете навыки во благо нашей Родины.

Об этом Report заявила проживающая в США азербайджанка, участница проходящего в Шуше V Съезда азербайджанцев мира Ясмин Вахирова.

По ее словам, проживающие в США азербайджанцы старались как можно активнее доносить правду в дни второй Карабахской войны, организовывали мероприятия, в том числе посвященные Ходжалинской трагедии.

"Мы рассказывали об истории нашей страны У нас в общине есть мужчина. который пережил Ходжалинские события. Для меня было большой честью, что на этом мероприятии собрались 1000 человек, которые смогли услышать всю правду о Ходжалы. Нужно не останавливаться, продолжать в таком же духе и рассказывать историю наших людей",- сказала она.

Ясмин Вахирова переехала в Америку в 15 лет, работала в инвестиционном банке "Goldman Sachs", живет в Сан-Франциско.

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Версия на английском языке Azerbaijani national living in US: I always tried to convey truth about Karabakh
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı: “Hər zaman Qarabağ həqiqətlərini çatdırmağa çalışmışam”

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