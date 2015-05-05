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    Азербайджанец назначен начальником Государственной фискальной службы Украины

    Решение об этом принято на внеочередном заседании Кабмина

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Проживающий в Украине азербайджанец Роман Насиров назначен начальником Государственной фискальной службы этой страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на "РБК Украина", информация об этом распространена Кабинетом министров Украины.

    По итогам внеочередного заседания Кабмина, заместителями председателя ГФС стали Константин Ликарчук и Сергей Билан.

    Отметим, что Роман Насиров также является главой комитета парламента Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, председателем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном. 

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