Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX

Молодой азербайджанец Асим Манизаде принят на работу в компанию SpaceX.

Как сообщает Report, как указано в профиле А.Манизаде в Linkedin, он работает инженером по кибербезопасности в SpaceX с марта этого года, занимаясь обеспечением безопасности первого полета человека на Марс.

В 2014 году газета Wall Street Journal взяла интервью у А.Манизаде и сообщила, что он присоединился к военной программе США MAVNI, которая предлагает американское гражданство иммигрантам с навыками, имеющими стратегическое значение для США.

Асим на пусковой площадке SpaceX

До этого более семи лет А.Манизаде работал в сфере кибербезопасности и расследования электронных преступлений в Facebook. В это время он стал автором патента США на «Обнаружение компрометирующей информации о личности пользователя посредством использования динамических элементов в идентификаторах данных».

Асим получает награду от Марка Цукерберга

В период с 2014 по 2016 год он был "суперпрогнозистом" в рамках организации Good Judgment Project, проекта геополитического прогнозирования, финансируемого в рамках деятельности по перспективным исследовательским проектам разведки США (IARPA). Проект геополитических прогнозов, использовавший только общедоступную информацию, превзошел аналитиков ЦРУ.

Манизаде учился в Carleton College с 2009 по 2013 год и закончил его с отличием по специальностям математика и экономика. Он является членом совета "Восходящих экспертов" по России и Евразии в Центре Глобальных Интересов (Center on Global Interests) и Молодежной трансатлантической сети будущих лидеров в Германском Фонде Маршалла США (German Marshall Fund of the United States).

Бизнесмен-миллиардер Илон Маск основал SpaceX в 2002 году с целью колонизации Марса, сейчас в его компании более 9 500 сотрудников.