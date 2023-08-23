Азербайджанец назначен замминистра в Украине

Теймур Фирудин оглу Ткаченко (Мамедов), азербайджанец по происхождению, назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Теймур Фирудин оглу Ткаченко (Мамедов), азербайджанец по происхождению, назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Теймур Ткаченко до назначения на эту должность являлся руководителем департамента в администрации Киевской области, активно участвует в гуманитарной миссии в Украине.

Отметим, что он является активным членом Конгресса Азербайджанцев Украины, представителем Совета старейшин Азербайджана в Украине.