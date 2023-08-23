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Азербайджанец назначен замминистра в Украине

Азербайджанец назначен замминистра в Украине Теймур Фирудин оглу Ткаченко (Мамедов), азербайджанец по происхождению, назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Диаспора
23 августа 2023 г. 10:48
Азербайджанец назначен замминистра в Украине

Теймур Фирудин оглу Ткаченко (Мамедов), азербайджанец по происхождению, назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Теймур Ткаченко до назначения на эту должность являлся руководителем департамента в администрации Киевской области, активно участвует в гуманитарной миссии в Украине.

Отметим, что он является активным членом Конгресса Азербайджанцев Украины, представителем Совета старейшин Азербайджана в Украине.

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Версия на английском языке ФотоYoung Azerbaijani appointed deputy minister in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı gənc Ukraynada nazir müavini təyin olunub

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