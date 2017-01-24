Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов назначил азербайджанца Фархада Самедова заместителем премьер-министра правительства республики, сообщает Report со ссылкой на Башинформ.

Отметим, что Фархад Самедов родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в тресте №7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где работал инженером и старшим инженером.

В 2016 году стал президентом АО "Объединённая нефтехимическая компания" Башкортостана.