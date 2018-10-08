Азербайджанец избран в Сейм Латвии

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По предварительным результатам состоявшихся 6 октября выборов в Сейм Латвии, один из азербайджанских кандидатов получил депутатский мандат.

Как сообщает Report, Роман Наудинш (Ибрагимов) от правящей партии "Все для Латвии" одержал победу на очередных парламентских выборах.

Напомним, что Р.Наудинш родился в латвийском городе Валмиера, но корнями он из Сиязаньского района Азербайджана. Ранее Р.Наудинш занимал пост министра окружающей среды и регионального развития Латвии.

По просьбе своего латвийского дедушки он сменил свою фамилию с Ибрагимова на Наудинш. Несмотря на это, он лоббирует интересы Азербайджана в Латвии, возглавляет азербайджанское общество "Aраз" и хоккейный клуб "Бута".

Напомним, что на выборы в Сейм Латвии выдвинули кандидатуры два азербайджанца. Одним из них является Асиф Ибрагимов.

Выборы в 13-й Сейм Латвии состоялись 6 октября 2018 года. По информации Центризбиркома Латвии, явка избирателей составила 54,60%. Семь партий перешагнули 5%-й рубеж, получив право быть представленными в Сейме Латвии. Из 100 мест в парламенте 23 завоевала Социал-демократическая партия "Согласие".

Мубариз Асланов