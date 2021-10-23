Азербайджанец избран почетным другом американского города Квинс

Известный в Украине азербайджанец избран почетным другом американского города Квинс.

Известный в Украине азербайджанец избран почетным другом американского города Квинс.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, президент округа Квинс Донован Ричардс вручил Указ президенту Ассамблеи национальностей Украины, председателю Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, сопредседателю Ассамблеи всемирной диаспоры Ровшану Тагиеву.

Д.Ричардс во время своего визита в Киев объявил, что Тагиев является другом города Квинс и документ ему вручен от имени 2,4 млн жителей города. По его словам, Тагиев был удостоен этой награды за исключительную роль в укреплении дружественных отношений между этническими народами в мире, в том числе в Украине, и в деятельности Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ).

Р.Тагиев выразил глубокую благодарность президенту округа и через него жителям за оценку его деятельности.