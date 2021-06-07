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Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах Азербайджанец одержал победу на парламентских выборах по областям в Латвии.
Диаспора
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Вугар Эджманис (Ибрагимов)

Азербайджанец одержал победу на парламентских выборах по областям в Латвии.

По данным восточноевропейского бюро Report, согласно результатам состоявшихся 5 июня 2021 года выборов в Валмиерскую областную Думу (парламент), одну из крупнейших областей Латвии, переизбран депутатом Вугар Экманис (Ибрагимов) родом из Кюрдамирского района Азербайджана.

Он победил как кандидат от партии "Христианский союз".

В.Экманис рассказал Report, что после земельной реформы в Латвии 7 провинций и 4 города были объединены в область Валмиера, выборы 5 июня также прошли в объединенной Валмиере.

Отметим, что Вугар Экманис 1970 г.р. живет в Латвии уже более 30 лет. До этого он также был главой комитета по сельскому хозяйству, транспорту и бизнес-среде в Валмиерской Думе.

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Версия на английском языке Azerbaijani elected to Latvian parliament
Версия на азербайджанском языке Latviyada azərbaycanlı deputat seçilib

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