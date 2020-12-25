О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии

Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии Действующая в Брюсселе азербайджанская община проинформировала о том, что в предварительной версии проекта решения была отражена предвзятая позиция к нашей стране
Диаспора
25 декабря 2020 г. 09:59
Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии

Муниципалитет Ихеллес столицы Бельгии - Брюсселя подготовил проект решения по Нагорному Карабаху.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, действующая в Брюсселе азербайджанская община проинформировала о том, что в предварительной версии проекта решения была отражена предвзятая позиция к нашей стране.

В результате направленного руководству муниципалитета Ихеллес обращения общины и проведённых встреч был обеспечен справедливый подход, в результате изменен текст решения.

Ихеллес – один из 19 муниципалитетов Брюсселя расположен в центральной части столицы. На этой территории населением около 90 тыс. человек проживают представители более 170 различных стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijanis manage to change biased decision of Belgian municipality
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Belçika bələdiyyəsinin qərəzli qərarını dəyişməyə nail olublar

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi