Азербайджанцы заставили изменить предвзятую позицию муниципалитета Бельгии

Действующая в Брюсселе азербайджанская община проинформировала о том, что в предварительной версии проекта решения была отражена предвзятая позиция к нашей стране

Муниципалитет Ихеллес столицы Бельгии - Брюсселя подготовил проект решения по Нагорному Карабаху.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, действующая в Брюсселе азербайджанская община проинформировала о том, что в предварительной версии проекта решения была отражена предвзятая позиция к нашей стране.

В результате направленного руководству муниципалитета Ихеллес обращения общины и проведённых встреч был обеспечен справедливый подход, в результате изменен текст решения.

Ихеллес – один из 19 муниципалитетов Брюсселя расположен в центральной части столицы. На этой территории населением около 90 тыс. человек проживают представители более 170 различных стран.