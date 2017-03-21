Азербайджанцы в Шотландии отметили Новруз

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанo-шотландская ассоциация "Бута" отметила праздник Новруз в Шотландии.

Как сообщили Report в организации, на праздновании приняли участие более 65 человек из разных стран.

В ходе мероприятия гостям была дана информация о корнях и традициях Новруза, были продемонстрированы видеоролики о Новрузе и Азербайджане.

Гостей праздника угостили азербайджанскими блюдами и ознакомили с национальными танцами и музыкой. Была также проведена викторина с вопросами об Азербайджане, Шотландии и празднике Новруз.